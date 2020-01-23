Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксированы два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По его словам, заболевание коронавирусом диагностированы у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя.

"Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное", - заявил Нгуен Чыонг Шон.

Напомним, Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Гражданин Китая, проживающий в городе Ухань, вместе со своей семьей прилетел в Сингапур.

Кроме того, в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Добавим, что в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии.