Во Вьетнаме медики по ошибке вакцинировали от коронавируса почти 20 младенцев

По данным издания, инцидент произошел 4 ноября в поликлинике коммуны Йен Сон в районе Куок Оай вьетнамской столицы. О произошедшем было сообщено в департамент здравоохранения Ханоя.

После этого детей перевели в больницу на обследование и для лечения. Специалисты Национальной детской больницы в Ханое заявили, что состояние вакцинированных младенцев стабильное.

Однако, отметили медики, у некоторых детей после прививки повысилась температура, а в месте укола появилось покраснение и припухлость.

Минздрав Вьетнама попросил департамент здравоохранения Ханоя незамедлительно выяснить причины, приведшие к ошибке, и привлечь к ответственности виновных.