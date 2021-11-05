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Во Вьетнаме медики по ошибке вакцинировали от коронавируса почти 20 младенцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Вьетнама Ханое медики по ошибке сделали прививку от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech18 младенцам в возрасте от двух до шести месяцев. После инцидента детей перевели на обследование в специализированную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

По данным издания, инцидент произошел 4 ноября в поликлинике коммуны Йен Сон в районе Куок Оай вьетнамской столицы. О произошедшем было сообщено в департамент здравоохранения Ханоя.

После этого детей перевели в больницу на обследование и для лечения. Специалисты Национальной детской больницы в Ханое заявили, что состояние вакцинированных младенцев стабильное.

Однако, отметили медики, у некоторых детей после прививки повысилась температура, а в месте укола появилось покраснение и припухлость.

Минздрав Вьетнама попросил департамент здравоохранения Ханоя незамедлительно выяснить причины, приведшие к ошибке, и привлечь к ответственности виновных.

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ВьетнамКоронавирусВакцинация