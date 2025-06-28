Ветерани ГУР з ампутаціями кинули виклик одному з найжорсткіших забігів у світі: деталі

Вже 4 липня у французькому Морзіні команда українських ветеранів ГУР МО України візьме участь у Spartan Ultra World Championship - ультрамарафоні з понад 60 перешкодами на гірській дистанції довжиною 52 км. Участь ветеранів у змаганнях відбудеться в рамках проекту Limitless.

РБК-Україна розповідає, що відомо про змагання та хто саме братиме у них участь.

Що відомо про Spartan Ultra World Championshi

Учасниками змагань стануть ветерани з ампутаціями кінцівок, які вже довели: що неможливе стає можливим, а меж не існує:

Тарас Проць (KRAKEN)

(KRAKEN) Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР МО).

"Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе", - каже Проць.

"Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується. Перший етап після поранення дуже важкий", - також зазначає Шикун.

Траса, на якій відбуватиметься Spartan Ultra, розташована серед гір. Учасникам доведеться набрати близько 3 тисячі метрів висоти. Під час змагань ветеранів супроводжуватиме організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк.

"Це одна з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану". У Морзіні зберуться найкращі спортсмени нашої великої спільноти. Ми будемо поруч із нашими ветеранами, щоб пройти цей шлях разом - 52 км, понад 3 тисячі метрів набору висоти, і все це за 15 годин. Це дуже серйозне завдання", - розповідає Олексій.

Відео від ГУР МОУ:

Разом із командою на змагання також поїде шоумен Артем Дамницький, учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ".

"Це чергове нагадування світу про те, що відбувається в Україні. Про те, які незламні наші бійці, навіть після того, як вони втрачають кінцівки. Вони продовжують жити далі повноцінне життя. І вони доведуть на цій дистанції, що вони також здатні подолати цей шлях", - розповідає Дамницький.

Відео від ГУР МОУ:

Співзасновник проекту Limitless Роман Бебех також висловився про важливість таких змагань.

"Ми обʼєднуємо зусилля разом з Spartan Race Ukraine для того, щоб привернути увагу світової спортивної спільноти до подій в Україні, зібрати кошти для лікування поранених воїнів, а також вести освітню роботу для українського цивільного населення", - сказав він.

Збір для ветеранів ГУР

Паралельно з участю в чемпіонаті Spartan Ultra World Championship команда Limitless запускає збір коштів на реабілітацію поранених ветеранів ГУР МО, які втратили кінцівки внаслідок поранення. Кожен донат допоможе відновити фізичне й психологічне здоров’я тих, хто віддав частину себе за свободу.

Підтримати збір можна:

донатом на "банку" за цим посиланням

переказом коштів на карту банки: 4441 1111 2562 3748.

Що відомо про Limitless

Проект було створено для того, аби привернути увагу до наслідків війни та підтримати тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України. Limitless допомагає ветеранам відновити не лише фізичне, а й психологічне здоровʼя.

В рамках проекту, у травні цього року, ветерани ГУР МО України з ампутаціями Олександр Дашко (KRAKEN) та Іван Тарн (АРТАН) піднялись до базового табору Евересту (5280 метрів) на протезах. Раніше українці з ампутаціями не підіймалися на цю вершину. В межах цього сходження команді вдалося зібрати 1 мільйон гривень для реабілітаційного центру UNBROKEN Ukraine.