Ветерани з ампутаціями подолали найважчий забіг світу. Як це було: відео та історії героїв

Що відомо про героїв

Тарас Проць - ветеран спецпідрозділу "KRAKEN" ГУР МО України. Коли розпочалася повномасштабна війна, Тарасові було 17 років, і він приєднався до місцевого ДФТГ. Тоді поїхав на навчання до Варшави, а у 18 років залишив навчання за кордоном і добровільно пішов на війну.

Під час бойового завдання Тарас отримав важке поранення, внаслідок якого переніс часткову ампутацію ноги.

Тарас Проць (фото: пресслужба)

Сергій Шикун - ветеран Департаменту активних дій ГУР МО України. У 2022 році пішов добровольцем на фронт. З перших днів він вчився майже всьому з нуля, навіть користуватися гранатометом разом із побратимом через YouTube. Згодом став сапером.

Під час розмінування біля Сергія вибухнула міна, і він втратив частину руки.

"Це була моя друга помилка, як у сапера. Бо перша помилка - вибір професії, а друга - міна", - каже Сергій про своє поранення.

Сергій Шикун (фото: пресслужба)

У французьких Альпах Тарас і Сергій здолали 52 кілометри гірської траси з перешкодами за 9,5 годин на двох. Вони стали першими українськими військовими з ампутаціями, які здолали забіг Spartan.

Враження ветеранів від забігу

Тарас наголошує, що безумовно радий був долучитися до забігу.

"Було дуже цікаво все це проходити. І наша команда була надзвичайно крутою. Без допомоги та наставництва це було б набагато важче, аніж ми зробили", - розповідає військовий.

А от побратими ветеранів почали по-доброму жартувати з Сергія й Тараса, мовляв "ви тепер зірки, даєте інтерв'ю". Хлопці розповідають про це з посмішкою на лиці.

"Але водночас вони були у захваті, у шоці. Почали просити автографи", - додає Сергій.

Він також каже, що внутрішній голос час від часу запитував: чи потрібно це тобі, адже ти вже стільки в житті побачив?

"Цей чортик на плечі сидів. Але я розумів, що треба дійти до кінця", - каже Сергій.

Ветерани піл час забігу (фото: instagram.com/limitless.ukraine)

"Безумовно були такі думки. Ти прокидаєшся вранці й думаєш: "Навіщо мені йти на цю роботу?", а тут такий виклик. Це завжди боротьба із самим собою. Мусиш ці лінощі та думки переборювати", - додає Тарас.

Попри реальні труднощі та часом неможливість долати перешкоди через ампутації та непристосованість протезів хлопці таки дійшли до фінішу. Там їх, до речі, чекали не лише українські вболівальники.

"Приїхала одна французька родина. Вони в мене в Інстаграмі побачили сторіс про забіг, і на початку дистанції стояли з прапорами. І ми дев'ять годин були на дистанції. А вони весь цей час чекали нас на фініші з прапорами. Вірили, що ми точно прийдемо", - розповідає автор відеороботи Артем Дамницький.

За його словами, пішов із хлопцями на дистанцію, щоби відчути та прожити ті самі емоції, а згодом об'єктивно висвітлити це в роботі. Тому головна запорука створення фільму - це "гра в правду".

"Ми увірвалися на змагання без підготовки, пройшовши лише мінімальні інструктажі. Професійні спортсмени, які змагаються за гроші та медалі, готуються до цього місяцями у спеціальних підготовчих таборах. Враховуючи, що наші герої мають ампутації, деякі з перешкод були нездоланними, але більшість вони все ж пройшли", - розповідає Артем.

Українська команда взяла участь у змаганнях без попередньої підготовки (фото: instagram.com/limitless.ukraine)

Однак додає, що своєї значеної ролі не вбачає у забігові та створенні відеороботи.

"Моя роль тут могла бути, можливо, мотиваційною для хлопців. Поруч із ними була така сама непідготовлена людина, яку всі звикли бачити в гумористичній іпостасі. Але важлива роль фільму - показати українцям незламність наших бійців. Проєкт - це чергове підтвердження, що в наших бійців немає меж", - каже Дамницький.

Де дивитися фільм

Прем'єра вже відбулася на YouTube-каналі "Кутовий".

Що таке Spartan Race

Spartan Race - це серія забігів з перешкодами різної складності, від 3 миль до ультрамарафонських дистанцій на 50 кілометрів.

Ці забіги проводяться у Сполучених Штатах і мають франшизу для 30 країн, включаючи Канаду, Південну Корею, Австралію, Філіппіни та кілька європейських країн.

Серія включає Spartan Sprint, Spartan Super, Spartan Beast і Spartan Ultra. Spartan Race має військову серію, яку проводять на військових базах. Крім того, унікальні заходи включають зимові забіги та командні змагання.

Також зі Spartan проводять чемпіонати світу та інші види змагань.