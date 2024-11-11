Ветеран "Далласа" виграв конкурс капітанів, тафгай "Нешвілла" з нокаутом: бійки вихідних НХЛ

У провінції Манітоба сутичка зав'язалася під завісу зустрічі, коли "Вінніпег" перебував на відстані лічених хвилин від перемоги над "Далласом". Капітан "Старз" Джеймі Бенн із відчаю підступно штовхнув ключкою ззаду нападника "Джетс" Коула Перфетті.

Заступитися за одноклубника вирішив форвард господарів Адам Лаурі. Він схопив суперника та після нетривалої підготовки завдав кількох ударів правою. Бенн встояв на ногах, а потім струсонув опонента випадом у щелепу. Лаурі похитнувся, втратив ініціативу й повинен бути вдячним рефері за вчасне втручання.

За схожим сценарієм організували бійку штаті Теннессі. На останній хвилині, коли "Нешвілл" вів із чотирма шайбами, біля борту зійшлися навкулачки форвард "Предаторз" Майк Маккеррон і вінгер "Юти" Лоусон Краус.

Із конкурентністю "спарингу" не склалося. Знаний хуліган господарів організував шквал ударів у голову суперника, тож той доволі швидко опинився на льоду. Рефері втрутилися в бійку, хоча Маккеррон був готовий продовжити роз'яснення стану справ для Крауса. Обидва отримали по 5 хвилин на лаві штрафників.

А ось в Каліфорнії шарпанина сталася на екваторі поєдинку. Оборонець "Лос-Анджелеса" Андреас Енглунд вирішив за допомогою стусанів розв'язати суперечку з вінгером "Коламбуса" Матьє Олів'є.

Той, однак, виявився готовим до такого розвитку подій. Саме Олів'є виглядав краще в бійці з тафгаєм "Кінгз". Він не дав Енглунду скинути шолом і закрити огляд натягнутим на голову джерсі, а потім штовхнув опонента додолу та встиг ударити зверху до втручання рефері.