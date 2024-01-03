Ветеран "Чикаго" збив шолом хулігану, грубіян "Арізони" влаштував зарубу: бійки вечора НХЛ

У рамках регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги відбулися новорічні сутички на льоду в Нешвіллі та Темпе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.
У штаті Теннессі бійка зав'язалася під завісу другого періоду. Оборонець "Нешвілла" Жеремі Лозон за воротами грубо атакував вінгера "Чикаго" Філіппа Курашева.
За молодого нападника вирішив заступитися 36-річний Нік Фоліньйо. Він підлетів до кривдника партнера по команді та швидко скинув краги. Після довгої підготовки опоненти розпочали обмін ударами. Ініціативу захопив досвідченіший – скинув шолом, натягнув джерсі на голову Лозона та пішов відпочивати зі штрафом 2+5.
Бажання помсти стало фундаментом сутички і в Арізоні. Форвард "Флориди" Нік Казінс підступно в'їхав у оборонця "Койотіс" Юусо Вялімякі. Рятувати партнера кинувся нападник господарів Джейсон Цукер.
Він на швидкості налетів на Казінса, нокаутував того й спровокував бійку з оборонцем "Пантерз" Густавом Форслінгом. Суперники обмінялися ударами в голову, а ініціатива перейшла від кулаків Цукера до опонентських. Зрештою, спаринг завершився бойовою нічиєю. Форслінг отримав 17 хвилин штрафу, а Цукер був вилучений до фінального свистка.
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