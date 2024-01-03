UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ветеран "Чикаго" збив шолом хулігану, грубіян "Арізони" влаштував зарубу: бійки вечора НХЛ

Фото: Нік Фоліньйо знавіснів через фол Жеремі Лозона (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

У рамках регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги відбулися новорічні сутички на льоду в Нешвіллі та Темпе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Теннессі бійка зав'язалася під завісу другого періоду. Оборонець "Нешвілла" Жеремі Лозон за воротами грубо атакував вінгера "Чикаго" Філіппа Курашева.

За молодого нападника вирішив заступитися 36-річний Нік Фоліньйо. Він підлетів до кривдника партнера по команді та швидко скинув краги. Після довгої підготовки опоненти розпочали обмін ударами. Ініціативу захопив досвідченіший – скинув шолом, натягнув джерсі на голову Лозона та пішов відпочивати зі штрафом 2+5.

 

 

Бажання помсти стало фундаментом сутички і в Арізоні. Форвард "Флориди" Нік Казінс підступно в'їхав у оборонця "Койотіс" Юусо Вялімякі. Рятувати партнера кинувся нападник господарів Джейсон Цукер.

Він на швидкості налетів на Казінса, нокаутував того й спровокував бійку з оборонцем "Пантерз" Густавом Форслінгом. Суперники обмінялися ударами в голову, а ініціатива перейшла від кулаків Цукера до опонентських. Зрештою, спаринг завершився бойовою нічиєю. Форслінг отримав 17 хвилин штрафу, а Цукер був вилучений до фінального свистка.

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей