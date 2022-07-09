Как вести себя во время обстрелов? Появилась подробная видеоинструкция

В Мининтеграции разработали инструктаж, как следует вести себя во время обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.
Как советуют специалисты, если вы застали артиллерийский обстрел дома, следует отойти от окон и дверей.
Если на улице, то следует спрятаться за стеной и спрятать голову. После первого выстрела следует перейти в более безопасное место.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, следуйте в укрытие.
Как сообщалось, ранее Мининтеграции опубликовало видеоинструкцию, как правильно подготовиться к эвакуации.
Также Мининтеграции разработало видеоинструкцию о том, как следует вести себя в зоне боевых действий. Она включает в себя 15 пунктов.
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