Как вести себя во время обстрелов? Появилась подробная видеоинструкция

В Мининтеграции разработали инструктаж, как следует вести себя во время обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, следуйте в укрытие.

Если на улице, то следует спрятаться за стеной и спрятать голову. После первого выстрела следует перейти в более безопасное место.

Как советуют специалисты, если вы застали артиллерийский обстрел дома, следует отойти от окон и дверей.

Как сообщалось, ранее Мининтеграции опубликовало видеоинструкцию, как правильно подготовиться к эвакуации.

Также Мининтеграции разработало видеоинструкцию о том, как следует вести себя в зоне боевых действий. Она включает в себя 15 пунктов.

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