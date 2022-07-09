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Как вести себя во время обстрелов? Появилась подробная видеоинструкция

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 13:06
Как вести себя во время обстрелов? Появилась подробная видеоинструкция Фото: Мининтеграции рассказали, как вести себя во время обстрелов (иллюстрация/facebook.com/pressjfo news)
Автор: Наталия Гурковская

В Мининтеграции разработали инструктаж, как следует вести себя во время обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

Как советуют специалисты, если вы застали артиллерийский обстрел дома, следует отойти от окон и дверей.

Если на улице, то следует спрятаться за стеной и спрятать голову. После первого выстрела следует перейти в более безопасное место.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, следуйте в укрытие.

Как сообщалось, ранее Мининтеграции опубликовало видеоинструкцию, как правильно подготовиться к эвакуации.

Также Мининтеграции разработало видеоинструкцию о том, как следует вести себя в зоне боевых действий. Она включает в себя 15 пунктов.

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