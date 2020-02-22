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К весне готова: Катя Осадчая "выгуляла" стильное легкое платье

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Катя Осадчая в нежном наряде вдохновила сеть на весеннее настроение

Катя Осадчая, которая ранее порадовала поклонников яркими снимками из солнечной Вены, преподнесла очередной сюрприз и показала нежный образ в легком весеннем платье. Звездная телеведущая отметила, что вовсю готовится к марту и не прочь "выгулять" такой наряд, хотя в календаре еще официально указан зимний месяц.

Ведущая "Светской жизни" в своем Instagram опубликовала несколько фото в обновке и призналась, что готова даже и к летним платьям.

Осадчая на кадрах купается в солнечных лучах и позирует в светлом платье с широкими рукавами. Принт в виде разноцветных листочков-крылышек дополняет воздушный нежный образ.

Также знаменитость выбрала белые кроссовки и широкие черные солнцезащитные очки.

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники в сети восхищаются нежным образом и отмечают, что Осадчая в таком наряде и своей солнечной улыбкой вдохновляет на весеннее настроение.

  • Сказочная красавица!
  • Неотразима! Готова, еще как!!! С нетерпением жду весну!
  • Катерина вы похожи на мавку;
  • Ну, еще погода обманчива, не спешите так раздеваться;
  • Красивое платье, такой интересный узор, как цветок или иногда ежик. Красота - весна;
  • Весна уже давно пришла, зимы же не было;
  • Вы вдохновляете на весеннее настроение!
  • Шикарная!

Скрин комментариев: instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали о том, что Юрий Горбунов рассказал о начале романа с женой Катей Осадчей. Оказывается, что телеведуща придумала для своего мужчины оригинальный сюрприз.

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