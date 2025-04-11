Вертоліт Bell 206 впав у Гудзон: подробиці смертельної аварії в Нью-Йорку

Як поінформували у Пожежній службі Нью-Йорка, дані про авіакатастрофу, яка сталася між Манхеттеном і набережною Нью-Джерсі, з'явилися у четвер о15:17 за місцевим часом (близько 21:00 за Києвом).

Очевидці трагедії та представники правоохоронних органів розповіли західним ЗМІ, що гелікоптер розлетівся у повітрі та впав догори дном у річку Гудзон, внаслідок чого загинули усі шість людей, які були на борту.

"Чиновник не мав права виступати публічно і робив це на умовах анонімності", - йдеться в публікації AP.

Свідок Брюс Уолл розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалився" в повітрі, і що хвостова частина та пропелер відірвалися.

В соціальних мережах були оприлюднені кадри, на яких видно, як частини вертольота падають у воду, а сам борт, що перекинувся, занурився у річку. У цей час рятувальні човни кружляли навколо гелікоптера.

Як передає New York Post, серед шістьох загиблих внаслідок після падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - троє дітей.

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) ідентифікувала вертоліт як Bell 206. Разом з Національною радою з безпеки на транспорті орган планував провести розслідування через авіакатастрофу.

Місце падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку (фото: x.com/nypost)

Довідково: Bell 206 - це сімейство легких дволопатевих, одно- і дво-двигунних багатоцільових вертольотів. Вони виготовлялись компанією Bell Helicopter на заводі в Мірабелі (Квебек, Канада). Вертоліт Bell 206 вперше піднявся у повітря у 1966 році.

Гелікоптер Bell 206 Jetranger Департаменту поліції Лос-Анджелеса США (фото: LAPD / wikipedia.org)

Інші авіакатастрофи у США у 2025 році

Нагадаємо, наприкінці січня на околиці Філадельфії впав медичний транспортний літак, внаслідок чого загинули семеро людей.

А незадовго до цього у Вашингтоні зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Після цього уламки двох бортів впали у річку.

Як повідомлялося, в результаті тієї катастрофи загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, які перебували на борту гелікоптера.