Вертоліт Bell 206 впав у Гудзон: подробиці смертельної аварії в Нью-Йорку
У Нью-Йорку (США) шестеро людей загинули внаслідок падіння гелікоптера Bell 206 у річку Гудзон. Повітряне судно розвалилося в повітрі та впало догори дном.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.
Як поінформували у Пожежній службі Нью-Йорка, дані про авіакатастрофу, яка сталася між Манхеттеном і набережною Нью-Джерсі, з'явилися у четвер о15:17 за місцевим часом (близько 21:00 за Києвом).
Очевидці трагедії та представники правоохоронних органів розповіли західним ЗМІ, що гелікоптер розлетівся у повітрі та впав догори дном у річку Гудзон, внаслідок чого загинули усі шість людей, які були на борту.
"Чиновник не мав права виступати публічно і робив це на умовах анонімності", - йдеться в публікації AP.
Свідок Брюс Уолл розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалився" в повітрі, і що хвостова частина та пропелер відірвалися.
В соціальних мережах були оприлюднені кадри, на яких видно, як частини вертольота падають у воду, а сам борт, що перекинувся, занурився у річку. У цей час рятувальні човни кружляли навколо гелікоптера.
Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj— ABC News (@ABC) April 10, 2025
Footage of the helicopter that crashed in the Hudson River in Manhattan, New York, flying erratically before crashing. pic.twitter.com/bGA51Y57pg— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025
Як передає New York Post, серед шістьох загиблих внаслідок після падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - троє дітей.
BREAKING: A helicopter crashed in the Hudson River near New York City on Thursday afternoon, and fatalities have been reported, law enforcement sources told ABC News.— ABC News (@ABC) April 10, 2025
At least four people were on board, according to fire officials. https://t.co/Ddfy1Z72Jb pic.twitter.com/zoSGmftgDX
Live video of the Helicopter crash in New York City, plunging directly into the Hudson river around 3pm.— Just Lookin (@JustLookingMon) April 10, 2025
NYPD are on scene near West Side Highway & Spring Street, expect severe emergency & traffic delays. #NYC #Crash #Breaking #newspic.twitter.com/nZONeJB5Qk
Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) ідентифікувала вертоліт як Bell 206. Разом з Національною радою з безпеки на транспорті орган планував провести розслідування через авіакатастрофу.
Місце падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку (фото: x.com/nypost)
Довідково: Bell 206 - це сімейство легких дволопатевих, одно- і дво-двигунних багатоцільових вертольотів. Вони виготовлялись компанією Bell Helicopter на заводі в Мірабелі (Квебек, Канада). Вертоліт Bell 206 вперше піднявся у повітря у 1966 році.
Гелікоптер Bell 206 Jetranger Департаменту поліції Лос-Анджелеса США (фото: LAPD / wikipedia.org)
Інші авіакатастрофи у США у 2025 році
Нагадаємо, наприкінці січня на околиці Філадельфії впав медичний транспортний літак, внаслідок чого загинули семеро людей.
А незадовго до цього у Вашингтоні зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Після цього уламки двох бортів впали у річку.
Як повідомлялося, в результаті тієї катастрофи загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, які перебували на борту гелікоптера.
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