Вертоліт Bell 206 впав у Гудзон: подробиці смертельної аварії в Нью-Йорку

Як поінформували у Пожежній службі Нью-Йорка, дані про авіакатастрофу, яка сталася між Манхеттеном і набережною Нью-Джерсі, з'явилися у четвер о15:17 за місцевим часом (близько 21:00 за Києвом).

Очевидці трагедії та представники правоохоронних органів розповіли західним ЗМІ, що гелікоптер розлетівся у повітрі та впав догори дном у річку Гудзон, внаслідок чого загинули усі шість людей, які були на борту.

"Чиновник не мав права виступати публічно і робив це на умовах анонімності", - йдеться в публікації AP.

Свідок Брюс Уолл розповів, що бачив, як гелікоптер "розвалився" в повітрі, і що хвостова частина та пропелер відірвалися.

В соціальних мережах були оприлюднені кадри, на яких видно, як частини вертольота падають у воду, а сам борт, що перекинувся, занурився у річку. У цей час рятувальні човни кружляли навколо гелікоптера.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj — ABC News (@ABC) April 10, 2025

Footage of the helicopter that crashed in the Hudson River in Manhattan, New York, flying erratically before crashing. pic.twitter.com/bGA51Y57pg — Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025

Як передає New York Post, серед шістьох загиблих внаслідок після падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - троє дітей.

BREAKING: A helicopter crashed in the Hudson River near New York City on Thursday afternoon, and fatalities have been reported, law enforcement sources told ABC News.



At least four people were on board, according to fire officials. https://t.co/Ddfy1Z72Jb pic.twitter.com/zoSGmftgDX — ABC News (@ABC) April 10, 2025

Live video of the Helicopter crash in New York City, plunging directly into the Hudson river around 3pm.

NYPD are on scene near West Side Highway & Spring Street, expect severe emergency & traffic delays. #NYC #Crash #Breaking #newspic.twitter.com/nZONeJB5Qk — Just Lookin (@JustLookingMon) April 10, 2025

Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) ідентифікувала вертоліт як Bell 206. Разом з Національною радою з безпеки на транспорті орган планував провести розслідування через авіакатастрофу.

Місце падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку (фото: x.com/nypost)

Довідково: Bell 206 - це сімейство легких дволопатевих, одно- і дво-двигунних багатоцільових вертольотів. Вони виготовлялись компанією Bell Helicopter на заводі в Мірабелі (Квебек, Канада). Вертоліт Bell 206 вперше піднявся у повітря у 1966 році.

Гелікоптер Bell 206 Jetranger Департаменту поліції Лос-Анджелеса США (фото: LAPD / wikipedia.org)

Інші авіакатастрофи у США у 2025 році

Нагадаємо, наприкінці січня на околиці Філадельфії впав медичний транспортний літак, внаслідок чого загинули семеро людей.

А незадовго до цього у Вашингтоні зіштовхнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Після цього уламки двох бортів впали у річку.

Як повідомлялося, в результаті тієї катастрофи загинули 67 людей - 60 пасажирів і 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових, які перебували на борту гелікоптера.