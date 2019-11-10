Вершина детства! Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу (фото)

Лилия Подкопаева умилила сеть ярким калейдоскопом фото своей дочери Каролины, которой сегодня исполнилось 13 лет. Девочка-именинница подростает такая же красивая, как и ее знаменитая мама. Олимпийская чемпионка в своем Instagram тепло поздравила тинейджера и опубликовала чувственные пожелания.

41-летняя гимнастка воспитывает трех детей: дочку Каролину, приемного сына Вадима, и самую младшенькую в семье девочку, которая родилась 19 сентября.

Спортсменка пожелала своей Каролине, чтобы День рождения и каждый следующий за ним приносил только свет и радость.

Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет - это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя большая-маленькая, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видела сотню раз", - написала Лилия.

Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети присоединяются к поздравлениям и пишут девочке самые лучшие и теплые пожелания.

С Днем Рождения маленькую Каролину!

С днем рождения принцесса! Здоровья и счастья вам!

Мои поздравления! Красотка, пусть растет здоровой и озорной девченкой!

С Днем рождения! Девочки, будьте счастливы!

Лиля, с днем рождения красавицу доченьку! Крепкого здоровья и много много счастья!

Поздравляю! Пусть будет всегда в любви!

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