Вершина детства! Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу (фото)

Старшей дочке Лилии Подкопаевой Каролине сегодня исполнилось 13 лет
Лилия Подкопаева умилила сеть ярким калейдоскопом фото своей дочери Каролины, которой сегодня исполнилось 13 лет. Девочка-именинница подростает такая же красивая, как и ее знаменитая мама. Олимпийская чемпионка в своем Instagram тепло поздравила тинейджера и опубликовала чувственные пожелания.
41-летняя гимнастка воспитывает трех детей: дочку Каролину, приемного сына Вадима, и самую младшенькую в семье девочку, которая родилась 19 сентября.
Спортсменка пожелала своей Каролине, чтобы День рождения и каждый следующий за ним приносил только свет и радость.
Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет - это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя большая-маленькая, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видела сотню раз", - написала Лилия.
Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Пользователи сети присоединяются к поздравлениям и пишут девочке самые лучшие и теплые пожелания.
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Ранее мы писали о том, что Подкопаева поразила цветущим видом после родов и побаловала себя поездкой в горы.