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Вершина детства! Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.11.2019 - 23:09
Вершина детства! Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу (фото)
Лилия Подкопаева с дочкой Каролиной (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Старшей дочке Лилии Подкопаевой Каролине сегодня исполнилось 13 лет

Лилия Подкопаева умилила сеть ярким калейдоскопом фото своей дочери Каролины, которой сегодня исполнилось 13 лет. Девочка-именинница подростает такая же красивая, как и ее знаменитая мама. Олимпийская чемпионка в своем Instagram тепло поздравила тинейджера и опубликовала чувственные пожелания.

41-летняя гимнастка воспитывает трех детей: дочку Каролину, приемного сына Вадима, и самую младшенькую в семье девочку, которая родилась 19 сентября.

Спортсменка пожелала своей Каролине, чтобы День рождения и каждый следующий за ним приносил только свет и радость.

Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет - это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя большая-маленькая, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видела сотню раз", - написала Лилия.

Лилия Подкопаева поздравила дочку Каролину с днем рождения (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети присоединяются к поздравлениям и пишут девочке самые лучшие и теплые пожелания.

  • С Днем Рождения маленькую Каролину!
  • С днем рождения принцесса! Здоровья и счастья вам!
  • Мои поздравления! Красотка, пусть растет здоровой и озорной девченкой!
  • С Днем рождения! Девочки, будьте счастливы!
  • Лиля, с днем рождения красавицу доченьку! Крепкого здоровья и много много счастья!
  • Поздравляю! Пусть будет всегда в любви!

Вершина детства! Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу (фото)

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