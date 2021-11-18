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Вероятно из-за отравления угарным газом: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых

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Винницкая область, Четверг 18 ноября 2021 09:54
Вероятно из-за отравления угарным газом: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых Фото: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

В Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых. Вероятно из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых, сообщили спасатели.

Также они напомнили о вчерашнем пожаре в Хмельницкой области. Несмотря на то, что возгорание жилого дома в с. Медисовка потушили хозяева дома еще до прибытия пожарных, пожар унес жизни четырех детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Поэтому ГСЧС обратилась к родителям и опубликовала рекомендации:

  • ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых;
  • объяснять детям элементарные правила безопасного поведения;
  • следить за состоянием и исправностью электросети и не перегружать ее;
  • в случае выхода из помещений не оставлять включенными электроприборы;
  • использовать сертифицированные обогреватели и исправное печное отопление.
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Винницкая область
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