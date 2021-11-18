Вероятно из-за отравления угарным газом: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых, сообщили спасатели.

Также они напомнили о вчерашнем пожаре в Хмельницкой области. Несмотря на то, что возгорание жилого дома в с. Медисовка потушили хозяева дома еще до прибытия пожарных, пожар унес жизни четырех детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Поэтому ГСЧС обратилась к родителям и опубликовала рекомендации: