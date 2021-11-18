Вероятно из-за отравления угарным газом: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых
Фото: в Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Винницкой области погибли четверо детей и двое взрослых. Вероятно из-за отравления угарным газом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых, сообщили спасатели.
Также они напомнили о вчерашнем пожаре в Хмельницкой области. Несмотря на то, что возгорание жилого дома в с. Медисовка потушили хозяева дома еще до прибытия пожарных, пожар унес жизни четырех детей в возрасте от 1 до 6 лет.
Поэтому ГСЧС обратилась к родителям и опубликовала рекомендации:
- ни в коем случае не оставлять детей без присмотра взрослых;
- объяснять детям элементарные правила безопасного поведения;
- следить за состоянием и исправностью электросети и не перегружать ее;
- в случае выхода из помещений не оставлять включенными электроприборы;
- использовать сертифицированные обогреватели и исправное печное отопление.