Не вернул вертолеты государству: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США",- пишет пресс-служба СБУ.

Вертолеты должны были быть задействованы во время выполнения боевых задач на фоне военного времени. Гендиректор частной авиакомпании продолжил зарабатывать десятки млн грн на их субаренде на территории Западной Африки.

"Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании", - добавляет пресс-служба.

Частная авиакомпания обязывалась вернуть вертолеты в случае введения военного положения.

Фото: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании (t.me/SBUkr)