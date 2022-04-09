Вернем все украинское. США отдадут Украине икону времен Руси, - Зеленский

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона Руси. Мы долго трудились, чтобы вернуть ее", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что икону вывезли из Украины во время Второй мировой войны. Зеленский заверил, что она вернется в страну и будет находиться в святой Софии.

"Благодарен за это решение США. Хочу, чтобы это возвращение стало для нас символом того, что мы вернем в Украину все наше - все украинское. Всех наших людей и полный контроль над нашей землей", - добавил Зеленский.