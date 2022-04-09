UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вернем все украинское. США отдадут Украине икону времен Руси, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что США вернут в страну одну из главных святынь. Речь идет о первой чудотворной иконе Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона Руси. Мы долго трудились, чтобы вернуть ее", - сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что икону вывезли из Украины во время Второй мировой войны. Зеленский заверил, что она вернется в страну и будет находиться в святой Софии.

"Благодарен за это решение США. Хочу, чтобы это возвращение стало для нас символом того, что мы вернем в Украину все наше - все украинское. Всех наших людей и полный контроль над нашей землей", - добавил Зеленский.

Киевская икона святого Николая (Мокрого) - самая древняя известная икона святого Николая, первая чудотворная икона Руси. До 1943 года хранилась на хорах Софии Киевской. Осенью того же года, перед наступлением советских войск, икону вывезли в Варшаву. Затем ее переправили в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины