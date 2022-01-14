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Верховный суд США отменил приказ Байдена об обязательной вакцинации на рабочем месте

Автор: Анна Полисученко

Верховный суд США заблокировал правило президента Джо Байдена, требующее от работников крупных компаний обязательной вакцинации или ношения масок и еженедельного тестирования за свой счет. Судьи в высшем суде страны заявили, что мандат превышает полномочия администрации Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отдельно они постановили, что более ограниченный мандат на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений.

Администрация президента заявила, что мандаты помогут бороться с пандемией.

Президент Байден сказал, что разочарован решением "заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе".

"Это не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев", - сказал он.

Мандат администрации на вакцинацию на рабочем месте требовал бы, чтобы работники получали прививку от COVID-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.

Администрация Байдена подсчитала, что введение требования о вакцинации для крупных работодателей спасет 6 500 жизней и предотвратит 250 000 госпитализаций в течение шести месяцев.

Ранее мы писали, что сенат США отклонил требование Байдена о вакцинации работников частных предприятий.

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Джозеф Байден