Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к телеканалам

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении трех телеканалов. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

"26 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украина от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебное заседание состоится 29 марта в 14:30 с вызовом сторон.