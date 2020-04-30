В Верховной раде коронавирусом заболели больше 10 нардепов, - Разумков

Коронавирус лабораторно подтвердили у более 10 народных депутатов Украины. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире канала "Зик", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, возможно, не все депутаты готовы публично заявить о своем инфицировании.

"Я думаю, что 10-15 человек максимум. Это я так с запасом говорю с учетом тех, кто возможно заболел, но об этом так публично не заявил. Я не готов был сейчас говорить о количестве, но оно совсем незначительное. Я рад, что большая часть народных депутатов уже вернулась к работе. Надеюсь, что в ближайшее время те, кто на самоизоляции или пока на больничном, также вернутся к исполнению обязанностей", - сообщил Разумков.

Разумков также прокомментировал вопрос, действительно ли в Верховной раде переболели коронавирусом половина депутатов.

"Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, даже когда выявляли заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше... О половине, то есть 200 с чем-то народных депутатов речь абсолютно не идет", - отметил спикер ВР.

В начале апреля было известно о 8 случаев коронавирус среди нардепов. Первым, у кого выявили инфекцию, был Сергей Шахов. Также вирус диагностировали у нардепа Сергея Рудыка. Со второго раза коронавирус выявили у депутата "Слуги народа" Руслана Горбенко. 15 апреля стало известно о заражении народного депутата Вадима Новинского.