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Верховний суд закликають до неупередженого розгляду касаційної скарги щодо банку "Конкорд"

Понеділок 25 листопада 2024 20:04
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Верховний суд закликають до неупередженого розгляду касаційної скарги щодо банку "Конкорд" Фото: Верховний суд закликають до неупередженого розгляду касаційної скарги щодо банку "Конкорд" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Олена Сосєдка, співзасновниця банку "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації, повідомила, що журналіст Євгеній Плінський звернувся до Верховного суду із запитом на отримання публічної інформації, у якому вимагає від суддів ВС провести неупереджений, незалежний та справедливий розгляд касаційної скарги у справі банку "Конкорд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона також зазначила, що акціонери банку відкриті до діалогу та готові відповісти на будь-які запити журналістів для забезпечення обʼєктивності публікацій у ЗМІ.

Окрім того вона опублікувала відео, у якому розповідається про те, як відбувається ліквідація банку "Конкорд".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що акціонери "Конкорду" оскаржили в суді рішення Національного банку про виведення банку з ринку.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали протиправним та скасували рішення НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Проте українське законодавство виписане таким чином, що процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Як заявляла Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні.

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