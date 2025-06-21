Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT

За даними трьох іранських джерел видання, Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника і затримує відповіді на електронні повідомлення, щоб ускладнити його виявлення.

Стверджується, що Хаменеї також завчасно обрав наступників у своєму військовому ланцюжку командування на випадок усунення призначених ним високопосадовців.

Зазвичай, процес призначення нового верховного лідера може зайняти місяці, коли священнослужителі обирають із власних списків імен. Але, за словами чиновників, оскільки країна зараз перебуває у стані війни, аятола хоче забезпечити швидкий, упорядкований перехід влади до завчасно обраних наступників.

Це найяскравіше демонструє, наскільки хитким стало становище верховного лідера Ірану після трьох десятиліть при владі, вважає видання.

За словами іранських чиновників, які побажали зберегти анонімність, вищі посадові особи Ірану також таємно готуються до різних варіантів розвитку подій.