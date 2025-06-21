Верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок вбивства, - NYT

Аятолла Алі Хаменеї назвав імена трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його у випадку його вбивства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
За даними трьох іранських джерел видання, Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника і затримує відповіді на електронні повідомлення, щоб ускладнити його виявлення.
Стверджується, що Хаменеї також завчасно обрав наступників у своєму військовому ланцюжку командування на випадок усунення призначених ним високопосадовців.
Зазвичай, процес призначення нового верховного лідера може зайняти місяці, коли священнослужителі обирають із власних списків імен. Але, за словами чиновників, оскільки країна зараз перебуває у стані війни, аятола хоче забезпечити швидкий, упорядкований перехід влади до завчасно обраних наступників.
Це найяскравіше демонструє, наскільки хитким стало становище верховного лідера Ірану після трьох десятиліть при владі, вважає видання.
За словами іранських чиновників, які побажали зберегти анонімність, вищі посадові особи Ірану також таємно готуються до різних варіантів розвитку подій.
Нагадаємо, що 13 червня в рамках операції "Левиний народ" Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.
Нещодавно ЗМІ писали про те, що голова Білого дому Дональд Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї. Але прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заперечив це.
За словами міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца, ЦАХАЛ був "проінструктований" та знає, що для досягнення всіх цілей аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".
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