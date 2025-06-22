Верховний лідер Ірану підготував наступників на випадок убивства: що кажуть в ISW

Уточнюється, що він розпочав реалізацію "надзвичайних заходів наступності" у відповідь на ізраїльські удари і можливість військового втручання США. Невказані іранські джерела повідомили New York Times, що Хаменеї переїхав у безпечний бункер і тепер спілкується з командирами тільки через довіреного помічника.

Він також призначив трьох високопоставлених священнослужителів як кандидатів на заміну йому в разі його загибелі. Також аятола озвучив заміни для вищих військових командирів і наказав старшим посадовим особам працювати з бункерів і не користуватися мобільними телефонами.

Аналітики вважають, що Хаменеї, ймовірно, зробив ці кроки на тлі побоювань щодо потенційної його ліквідації, які зросли.

"Попередні дії Хаменеї вказують на те, що три можливих наступники майже напевно настільки ж ідеологічні, як і він сам. Раніше Хаменеї зустрічався з членами Асамблеї експертів у листопаді 2024 року і наголошував на тому, що наступний Верховний лідер має "втілювати революцію" і впроваджувати іслам в іранське суспільство", - пишуть експерти.

Уточнюється, що Хаменеї тоді не назвав наступника. Тимчасовий виконувач обов'язків лідера п'ятничної мусульманської молитви в Ісфахані та член Асамблеї експертів Абдолхасан Махдаві підтвердив у листопаді 2024 року, що Асамблея конфіденційно визначила й розставила за пріоритетами трьох кандидатів на спадкоємність і оформила це як "рутинний обов'язок".

"Залишається незрозумілим, кого саме Хаменеї вибрав як свого потенційного наступника. Незазначені джерела додали, що Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї і часто стверджуваний наступник, не входить до числа призначених кандидатів. Колишній президент Ібрагім Раїсі, ще одна широко обговорювана фігура, загинув унаслідок аварії гелікоптера в травні 2024 року і більше не розглядається. Рішення Хаменеї відображає його занепокоєння зовнішніми загрозами та потенційною нестабільністю після його смерті, оскільки режим очікує, що опозиційні групи та антирежимні діячі скористаються будь-яким вакуумом керівництва", - вважають аналітики.