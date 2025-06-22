Верховний лідер Ірану підготував наступників на випадок убивства: що кажуть в ISW
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив своїми наступниками не менш радикальних осіб, ніж він сам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Уточнюється, що він розпочав реалізацію "надзвичайних заходів наступності" у відповідь на ізраїльські удари і можливість військового втручання США. Невказані іранські джерела повідомили New York Times, що Хаменеї переїхав у безпечний бункер і тепер спілкується з командирами тільки через довіреного помічника.
Він також призначив трьох високопоставлених священнослужителів як кандидатів на заміну йому в разі його загибелі. Також аятола озвучив заміни для вищих військових командирів і наказав старшим посадовим особам працювати з бункерів і не користуватися мобільними телефонами.
Аналітики вважають, що Хаменеї, ймовірно, зробив ці кроки на тлі побоювань щодо потенційної його ліквідації, які зросли.
"Попередні дії Хаменеї вказують на те, що три можливих наступники майже напевно настільки ж ідеологічні, як і він сам. Раніше Хаменеї зустрічався з членами Асамблеї експертів у листопаді 2024 року і наголошував на тому, що наступний Верховний лідер має "втілювати революцію" і впроваджувати іслам в іранське суспільство", - пишуть експерти.
Уточнюється, що Хаменеї тоді не назвав наступника. Тимчасовий виконувач обов'язків лідера п'ятничної мусульманської молитви в Ісфахані та член Асамблеї експертів Абдолхасан Махдаві підтвердив у листопаді 2024 року, що Асамблея конфіденційно визначила й розставила за пріоритетами трьох кандидатів на спадкоємність і оформила це як "рутинний обов'язок".
"Залишається незрозумілим, кого саме Хаменеї вибрав як свого потенційного наступника. Незазначені джерела додали, що Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї і часто стверджуваний наступник, не входить до числа призначених кандидатів. Колишній президент Ібрагім Раїсі, ще одна широко обговорювана фігура, загинув унаслідок аварії гелікоптера в травні 2024 року і більше не розглядається. Рішення Хаменеї відображає його занепокоєння зовнішніми загрозами та потенційною нестабільністю після його смерті, оскільки режим очікує, що опозиційні групи та антирежимні діячі скористаються будь-яким вакуумом керівництва", - вважають аналітики.
Заміна Хаменеї на тлі конфлікту з Ізраїлем
Ізраїль 13 червня в рамках операції "Левовий народ" завдав авіаударів по об'єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану, ліквідувавши десятки високопоставлених офіцерів і фахівців, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.
З чуток у ЗМІ, президент США Дональд Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї, проте глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху це спростував.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що ЦАХАЛ був "проінструктований" і знає, що для досягнення всіх цілей аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".
Водночас у ніч на 22 червня стало відомо, що США долучилися до операції Ізраїлю проти ядерних і військових об'єктів Ірану, завдавши ударів по трьох об'єктах.
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