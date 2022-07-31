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Верещук: Россия не отвечает на требование вернуть тела убитых пленных в Еленевке

Фото: Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия до сих пор не отвечает Украине на требование возвращения тел убитых пленных в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук во время брифинга в Кременчуге.

Она назвала события в Еленевке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.

"За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. После возвращения тел. Омбудсмен сделал заявление, мы как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет", - заявила Верещук.

Она считает, что все сообщество должно среагировать на преступление России в Еленевке и принять решения, которые остановят Россию и ее террористические действия.

"Пока наша цивилизация под угрозой", - утверждает Верещук.

Напомним, опубликованные новые спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке до и после убийства украинских военных.

Россия не дала доступ представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским пленным в колонии Еленовки.

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