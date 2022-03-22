Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России: "хочется дешевого российского газа"

По ее словам, даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза делают так, как официальное руководство Венгрии.

"Все это вызывает неприятное удивление прежде всего у украинских венгров, многих из которых я знаю лично", написала она.

Верещук рассказала, что Венгрия не поддерживает санкции против России и не пропускает оружие от других стран через свою территорию. Она отметила, что впоследствии риторика официального Будапешта станет откровенно пророссийской.

"Что это? Хочется дешевого российского газа? Может нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в трудное время? Ради чего? Ради подачек от русских?",- сказала Верещук.

Однако отмечается, что Венгрии не удастся наживаться на проблемах Украины. К тому же во время Второй мировой страна уже сделала неправильный выбор.