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Вербували жінок для сексуальної експлуатації. У Києві повідомлено про підозру дев'яти особам

Фото: у Києві викрили банду, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві викрили та повідомили про підозру дев'яти особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За даними слідства, троє мешканців столиці спільно з громадянином Марокко підшукували привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, провідних популярних ток-шоу на телебаченні, інстаграм-блогерів та пропонували їм "працевлаштування" у модельному бізнесі. Проте справжньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам у Марракеші.

Кожен із учасників групи мав чіткі обов'язки. Один відповідав за оформлення віз, двоє інших – організовували рух жінок через кордон.

Двоє учасників злочинної схеми було викрито під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Наразі вони повідомлені про підозру за фактом торгівлі людьми.

У ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу, яка організувала у Києві та інших регіонах України діяльність із надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Раніше ми писали, що правоохоронціоголосили про підозру громадянам РФ та України, які очолили фейкові органи "влади" на захопленій частині Запорізької області.

Нагадаємо, що так званому окупаційному "губернатору" захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому оголосили підозру у колабораційній діяльності.

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