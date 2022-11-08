Вербували жінок для сексуальної експлуатації. У Києві повідомлено про підозру дев'яти особам

За даними слідства, троє мешканців столиці спільно з громадянином Марокко підшукували привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, провідних популярних ток-шоу на телебаченні, інстаграм-блогерів та пропонували їм "працевлаштування" у модельному бізнесі. Проте справжньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам у Марракеші.

Кожен із учасників групи мав чіткі обов'язки. Один відповідав за оформлення віз, двоє інших – організовували рух жінок через кордон.

Двоє учасників злочинної схеми було викрито під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Наразі вони повідомлені про підозру за фактом торгівлі людьми.

У ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу, яка організувала у Києві та інших регіонах України діяльність із надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.