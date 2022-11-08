Вербували жінок для сексуальної експлуатації. У Києві повідомлено про підозру дев'яти особам
У Києві викрили та повідомили про підозру дев'яти особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
За даними слідства, троє мешканців столиці спільно з громадянином Марокко підшукували привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, провідних популярних ток-шоу на телебаченні, інстаграм-блогерів та пропонували їм "працевлаштування" у модельному бізнесі. Проте справжньою метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам у Марракеші.
Кожен із учасників групи мав чіткі обов'язки. Один відповідав за оформлення віз, двоє інших – організовували рух жінок через кордон.
Двоє учасників злочинної схеми було викрито під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Наразі вони повідомлені про підозру за фактом торгівлі людьми.
У ході документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу, яка організувала у Києві та інших регіонах України діяльність із надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.
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