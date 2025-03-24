Венс заступився за Віткоффа після скандального інтерв'ю: "Досить не бути ідіотом"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф "чудово справляється" зі своєю роботою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Венса в соцмережі X .

За його словами, багато в дипломатії зводиться до вміння "не бути ідіотом".

"Стів Віткофф - чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу. Люди, які його критикують, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі 40 років", - написав Венс.

Скандальні заяви Віткоффа

Нагадаємо, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф за два місяці встиг провести дві зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також Віткофф брав участь у переговорах із російськими чиновниками, які відбулися в лютому в Саудівській Аравії.

Минулого тижня Віткофф заявив, що головною проблемою у війні Росії проти України є питання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він, посилаючись на російські фейкові референдуми стверджував, що населення цих областей нібито хоче бути у складі РФ.

Після цього спецпредставник президента США почав виправдовуватися, що він просто визначав суть проблеми і не став "ні на одну сторону".

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко наголосив, що Віткоффа потрібно відсторонити від посади після таких заяв.

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