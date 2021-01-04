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Венгрия вряд ли будет использовать российскую COVID-вакцину, - Орбан

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране вряд ли будут использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Причина этому - ограниченные производственные мощности.

Об этом сообщает Euractiv.

"Мы знаем, что российская вакцина хорошая, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей", - сказал Орбан.

По словам премьера, в сравнении с российским препаратом, китайская вакцина перспективнее и она будет доступна раньше и в больших количествах.

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"В идеале вы сможете выбрать, хотите ли вы сделать себе прививки западной или китайской вакциной", - сказал Орбан.

Напомним, 29 декабря венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первая партия российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Однако 31 декабря глава администрации премьер-министра страны заявил, что Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса.

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