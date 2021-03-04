Венгрия усиливает карантин из-за роста смертельных COVID-случаев

В Венгрии правительство с 15 апреля ужесточает карантин. Новые ограничения власти вводят для того, чтобы сдержать рост смертности и госпитализаций от коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, в стране с понедельника на две недели закроют предприятия. В этот период только продуктовые магазины, аптеки и заправочные станции могут оставаться открытыми. Детские сады и начальные школы также не будут работать до 7 апреля.
"Если мы сейчас не закроемся, то не только количество инфекций и смертей радикально возрастет, это задержит открытие экономики", - заявил премьер-министра Гергей Гуяш.
По его словам, нынешняя третья волна пандемии коронавируса сильнее чем вторая. Он также добавил, что во всех общественных местах нужно будет носить маски, а также будет введен дополнительный пограничный контроль.
К этому времени правительство Венгрии придерживался стратегии скорой вакцинации как ключа к решению проблемы с ростом заболеваемости.
Напомним, в Венгрии людям, которые переболели COVID-19, или сделали прививку от этой болезни, могут отменить определенные карантинные ограничения. Проверять эту информацию предлагают за соответствующими сертификатами.
Кроме того, Венгрия не будет указывать в сертификате о вакцинации, препарат какой фирмы были сделаны прививки. Это может быть связано с использованием вакцин, которые еще не получили разрешения на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам.