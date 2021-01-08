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Венгрия продолжает переговоры с Россией о закупке вакцин против COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Венгрии продолжает переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса. Ранее появилась информация о том, что Будапешт якобы отказался от закупки российской вакцины "Спутник V".

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерской радиостанции Radio Kossuth.

"К сожалению, ЕС закупает вакцины очень медленно, поэтому Венгрия продолжает переговоры с Израилем, Россией, а также Китаем, потому что, если мы будем ждать, наша незащищенная ситуация продолжится", - заявил он.

По словам премьера, в Венгрию поступило только 80 тысяч доз вакцины от коронавируса, но этого объема очень мало.

Напомним, 29 декабря венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первая партия российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Однако 31 декабря глава администрации премьер-министра страны заявил, что Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса.

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