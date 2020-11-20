Венгрия получила российскую вакцину против COVID-19, несмотря на рекомендации Еврокомиссии

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы предоставить венгерскому народу "наиболее качественную и безопасную эффективную вакцину".

Но как пишет Reuters, Еврокомиссия предостерегала страны-члены Европейского Союза от приобретения нелицензированных вакцин.

Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в любой из стран ЕС.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.