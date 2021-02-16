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Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину

Автор: РБК-Украина

В Венгрию прибыла партия вакцины от COVID-19 Sinopharm, произведенной в Китае. Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая получила китайскую вакцину.

Об этом сообщает Associated Press.

В Венгрию во вторник утром прибыла партия из 550 тысяч доз вакцины. Препарата достаточно для вакцинации 275 тысяч человек двумя дозами.

Правительство Венгрии рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.

Напомним, в конце января Венгрия одобрила использование китайской вакцины на территории страны. Тем самым, Венгрия стала первой страной в ЕС, где разрешено использовать китайскую COVID-вакцину.

Добавим, что 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.

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Новости Украины Венгриявакцина от коронавируса
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