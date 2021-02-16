Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину

В Венгрию прибыла партия вакцины от COVID-19 Sinopharm, произведенной в Китае. Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая получила китайскую вакцину.

Об этом сообщает Associated Press .

В Венгрию во вторник утром прибыла партия из 550 тысяч доз вакцины. Препарата достаточно для вакцинации 275 тысяч человек двумя дозами.

Правительство Венгрии рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.