Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину

Кроме Sinopharm в Венгрии уже одобрены к использованию вакцины компаний Pfizer, Moderna, Sputnik V и AstraZeneca.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство распорядилось начать строительство завода по производству COVID-вакцин.

22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа. А 21 января Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". При этом первую партию российской вакцины Венгрия получила еще в ноябре.