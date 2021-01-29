ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину

Автор: РБК-Украина

Самые читаемые новости

Кроме Sinopharm в Венгрии уже одобрены к использованию вакцины компаний Pfizer, Moderna, Sputnik V и AstraZeneca.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство распорядилось начать строительство завода по производству COVID-вакцин.

22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа. А 21 января Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". При этом первую партию российской вакцины Венгрия получила еще в ноябре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Венгриявакцина от коронавируса