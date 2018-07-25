Венгрия передала Закарпатью партию жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды

Хлор предоставили как гуманитарную помощь

Правительство Венгрии передало Закарпатью в качестве гуманитарной помощи партию жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, которая централизованно подается населению. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Грузовик с хлором прибыл из Венгрии во вторник, 24 июля, через Международный пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе. С венгерской стороны ее сопровождал генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла, а с украинской - партию хлора в присутствии средств массовой информации принял председатель ОГА Геннадий Москаль.

"Сегодня на Закарпатье прибыли три тонны жидкого хлора, которые получит Ужгородский водоканал. А оттуда мы распределим это стратегически важное вещество по районам в зависимости от потребности. В целом Венгрия готова поставить 15 тонн хлора, которого хватит для бесперебойной работы 18 предприятий водоканала Закарпатья в течение полутора месяца", - сообщил Москаль и поблагодарил Венгрию за помощь.

Бугайла отметил, что в Венгрии есть собственное производство хлора и страна оказала помощь жителям области, независимо от их национальности.

Фото: консул Венгрии и председатель Закарпатской ОГА (carpathia.gov.ua)

Напомним, 22 июля в "Укрводоканалэкологии" сообщили, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.