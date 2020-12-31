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Венгрия отказалась от закупок российской COVID-вакцины

Будапешт, Четверг 31 декабря 2020 15:31
Венгрия отказалась от закупок российской COVID-вакцины
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Венгрия будет закупать вакцины от коронавируса либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую у Китая. У Россиии недостаточно мощностей для производства вакцин.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны, передает Reuters.

Отметим, Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий российской вакцины Sputnik-V.

Напомним, 29 декабря венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первая партия российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Также ранее Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения препаратом "Спутник V".

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

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