Венгрия может ослабить карантин для владельцев COVID-паспортов

В Венгрии людям, которые переболели COVID-19, или сделали прививку от этой болезни, могут отменить определенные карантинные ограничения. Проверять эту информацию предлагают за соответствующими сертификатами.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, специальные сертификаты предлагают выдавать тем, кто переболел COVID-19 или вакцинировались против него. С ним граждан могут, например, лишить необходимости соблюдать ночного комендантского часа.
В настоящее время венгерское правительство проводит общенациональный опрос, чтобы выяснить уровень поддержки в обществе введения так называемых сертификатов вакцинации.
Напомним, недавно в Венгрию прибыла партия вакцины от COVID-19 Sinopharm, произведенной в Китае. Таким образом, Венгрия стала первой страной в Европейском союзе, которая получила китайскую вакцину.
Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.
После этого, 2 февраля, Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". В страну доставили 40 тысяч доз препарата, что позволит вакцинировать 20 тысяч жителей Венгрии.