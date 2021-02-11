Венгрия начнет выдавать свидетельства о COVID-вакцинации

По его словам, сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.

Также COVID-свидетельство будут выдавать людям, которые переболели вирусом. В нем будут указывать дату выписки из больницы, или первого отрицательного теста, или же 10-й день после первого положительного теста, если повторного не было.

"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - отметил Гуйяш.

При этом он отметил, что пока в правительстве не решили, какие потенциальные исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.