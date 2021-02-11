Венгрия начнет выдавать свидетельства о COVID-вакцинации

Правительство Венгрии приняло решение ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса. Его будут выдавать тем, кто привился от COVID-19, или переболел.
Об этом глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Hungary Today.
По его словам, сертификат будут выдавать людям, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса, с указанием даты вакцинации.
Также COVID-свидетельство будут выдавать людям, которые переболели вирусом. В нем будут указывать дату выписки из больницы, или первого отрицательного теста, или же 10-й день после первого положительного теста, если повторного не было.
"Мы надеемся, что этот документ поможет нам вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - отметил Гуйяш.
При этом он отметил, что пока в правительстве не решили, какие потенциальные исключения из общих правил возможны для людей, которые уже вакцинированы или переболели.
Напомним, ранее в Финляндии заявили о намеренье ввести паспорта вакцинации. Сейчас правительство занимается разработкой документа.
Дания планирует ввести цифровой COVID-паспорт для деловых поездок за границу.
В Дании рассчитывают, что такие паспорта позволят восстановить работу парикмахерам и массажистам. Также датчане с "COVID-паспортом" смогут свободно посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.
До лета планирует ввести электронные паспорта вакцинации и Швеция.