Венгрия хочет производить российскую вакцину "Спутник V"

Венгрия хочет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Выпуск препарата планируется наладить в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Чтобы 2022 год был успешным, будем действовать по плану действий из пяти пунктов", - написал Сийярто по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Министр подчеркнул, что один из этих пунктов предусматривает производство российской вакцины "Спутник V" в Венгрии. По его словам, выпуск препарата планируется наладить в следующем году на Национальном заводе вакцин, открытие которого должно состояться 16 декабря.
Среди других совместных проектов с Россией Сийярто отметил сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок, космических исследованиях и возможность для венгерских фермеров выйти на российский рынок.
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин наградил Сийярто орденом Дружбы за вклад в развитие отношений между странами.
Отметим, в конце ноября в правительстве Венгрии заявили об отказе от участия в схеме совместных закупок ЕС вакцин против коронавируса. Также власти отказались от заказа российских и китайских препаратов.