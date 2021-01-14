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Венгрия договорилась о закупке вакцины Sinopharm

Автор: Андрей Козловский

Венгрия договорилась с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке их вакцины от коронавируса. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что первая партия может включать до миллиона доз.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам Гуляша, сроки доставки вакцины Sinopharm зависят от того, как быстро венгерские органы здравоохранения ее санкционируют.

Он также добавил, что поставки COVID-вакцин в рамках программы Европейского союза прибывали в страну слишком медленно до 100 тысяч доз в день. Из-за этого Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.

По состоянию на четверг в Венгрии зафиксировали более 347 тысяч случаев коронавируса, из которых 11066 человек умерли. Еще более 5 тысяч человек госпитализированы.

Напомним, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

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