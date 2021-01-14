ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Венгрия договорилась о закупке вакцины Sinopharm

Будапешт, Четверг 14 января 2021 13:03
Венгрия договорилась о закупке вакцины Sinopharm
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Венгрия договорилась с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке их вакцины от коронавируса. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что первая партия может включать до миллиона доз.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Гуляша, сроки доставки вакцины Sinopharm зависят от того, как быстро венгерские органы здравоохранения ее санкционируют.

Он также добавил, что поставки COVID-вакцин в рамках программы Европейского союза прибывали в страну слишком медленно до 100 тысяч доз в день. Из-за этого Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.

По состоянию на четверг в Венгрии зафиксировали более 347 тысяч случаев коронавируса, из которых 11066 человек умерли. Еще более 5 тысяч человек госпитализированы.

Напомним, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Венгрия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь