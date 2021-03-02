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Венгрия не будет указывать название вакцины в COVID-паспорте

Автор: Даша Харченко

Венгрия не будет указывать в сертификате о вакцинации, препаратом какой фирмы были сделаны прививки. Это может быть связано с использованием вакцин, которые еще не получили разрешения на применение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Об этом сообщает Euractiv.

Так, Венгрия единственная из стран Евросоюза использует российскую вакцину "Спутник V" и китайскую Sinopharm, которые еще не получили разрешения от ЕМА.

В ЕС одобрено три вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

28 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался китайским препаратом Sinopharm. Также от коронавируса вакцинировался президент Венгрии Янош Адэр. Он призвал общественность последовать его примеру.

Отметим, что Венгрия получила вакцины от пяти производителей, включая китайскую Sinopharm. Первая партия вакцины Sinopharm прибыла в Будапешт 16 февраля. Венгрия начала введения вакцины Sinopharm 24 февраля.

Кроме того, 22 января Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V".

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Новости Украины вакцина от коронавирусаВакцинаВенгрия
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