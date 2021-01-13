В Венгрии зафиксировали первые случаи "британского" коронавируса

В Венгрии впервые выявлены случаи заражения британским штаммом коронавируса. Новый штамм вируса обнаружили у трех пациентов.

Об этом заявила главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер, передает Reuters.

"Было очевидно, что Венгрия также не сможет избежать этого варианта", - заявила она.

Напомним, в конце декабря новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до Канады.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что нынешние новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть болезни.

"Чем больше вирус распространяется, тем больше шансов для появления его вариаций", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Добавим, что мутировавший вид COVID может заменить другие в Европе и части Азии.

В ВОЗ также сообщали, что "британский" штамм коронавируса выявили по меньшей мере в 50 странах. При этом в организации отмечали, что данный вариант отличается от мутации коронавируса, которая была выявлена в Южной Африке и зафиксирована в 20 странах.