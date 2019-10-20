В Венгрии в результате ДТП пострадали украинцы

Вечером, 19 октября, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу венгерской полиции.

По данным венгерских правоохранителей, происшествие произошло в округе Боршод-Абауй-Земплен. Микроавтобус Mercedes с украинскими гражданами, который ехал в Чехию, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 украинцев, которые были госпитализированы екстренними службами в больницу города Мишкольц. Четверо пострадавших были прооперированы, они в стабильном, но тяжелом состоянии.

Как сообщает mukachevo.net, в результате автомобильного происшествия шестеро украинцев получило тяжелые травмы и четверо - легкие. Предварительно, водитель микроавтобуса превысил скорость, что привело к потери управления, после чего выехал на обочину и врезался в дерево.

Напомним, в сентябре в румынском городе Сучава произошло ДТП с участием украинского туристического автобуса. На момент инцидента в автобусе находилось почти 70 граждан Украины, в том числе 20 детей. В результате происшествия погибли 2 человека.

Также РБК-Украина писало, что в польском Подкарпатском воеводстве произошло ДТП с автобусом, в котором находились украинские туристы. В результате чрезвычайного происшествия погибли 3 человека и еще свыше 50 получили ранения. Автобус вез туристов из Львова в Австрию.