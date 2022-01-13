В Венгрии разрешили четвертую прививку от COVID-19

Венгрия разрешила четвертый укол от коронавируса. Он будет доступен для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такое решение озвучил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш. По его словам, люди, которые просят четвертую дозу COVID-вакцины, должны получить ее.

"Четвертую прививку от COVID-19 может сделать каждый после консультации с врачом, постановление [правительства] об этом будет опубликовано на этой неделе", - заявил Гуляс на пресс-конференции 13 января.

При этом отмечают, что Венгрия, где проживает 10 миллионов человек, ожидает значительного дальнейшего увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. Рост инфекции из-за быстрого распространения варианта "Омикрон" могут фиксировать уже в ближайшие недели.



