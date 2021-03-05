В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca: названа причина

Правительству Венгрии пришлось временно приостановить вакцинацию населения от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Причиной этому являются технические проблемы с оповещениями.

Об этом сообщает Hungary Today .

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в программе оповещений о вакцинации произошел ряд технических сбоев. Некоторых жителей повторно вызвали на вакцинацию уже после того, как они ее сделали.

При этом другим жителям страны предложили приехать в пункт вакцинации в сотнях километрах от их места жительства.

Орбан отметил, что программу пришлось приостановить на время проведения проверки. Устранением проблем займется специальная оперативная группа.