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В Венгрии предложат третью дозу вакцины от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Граждане Венгрии смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19 с 1 августа. Также прививки от коронавируса станут обязательными для всех медицинских работников.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16 июля в эфире государственного радио, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

По словам Орбана, врачи будут решать, какую вакцину люди должны принять в качестве третьей дозы. Она должна быть введена как минимум через 4 месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

Он отметил, что сейчас в стране есть вакцины разных производителей, что очень хорошо, так как врачи смогут выбрать подходящую вакцину для каждого человека.

Напомним, эксперт объяснил, нужна ли третья доза вакцины от COVID-19.

Отметим, Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины.

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ВенгрияВакцинаКоронавирус