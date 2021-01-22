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В Венгрии может появиться завод по производству COVID-вакцин

Автор: РБК-Украина

Hungary Today.

По его словам, завод должен быть большим, чтобы производить достаточно вакцин против коронавируса.

Напомним, Венгрия заключила контракт на поставку российской вакцины от COVID "Спутник V", которая должна поступить в страну в три этапа.

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На данный момент российская вакцина "Спутник V" не была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA), однако Россия уже подала документы европейскому регулятору для регистрации.

Ранее стало известно, что Венгрия одобрила COVID-вакцины AstraZeneca и "Спутник V".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венгрия получила еще в ноябре.

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