В Венгрии машина с мигрантами влетела в здание. Погибли 7 человек

Семь человек погибли и четверо получили ранения, из-за того, что автомобиль с сербскими номерами, в котором находились мигранты, врезался в дом в Венгрии. Происшествие произошло поздно ночью после того, как водитель увидел полицейских, но не захотел остановиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"7 человек погибли и 4 получили ранения, когда автомобиль с сербскими номерными знаками с мигрантами врезался в дом в Венгрии поздно вечером в понедельник после того, как его водитель отказался остановиться для проверки", - пишет издание.

Как стало известно, автомобиль, в котором было 10 мигрантов, направлялся в направлении города Сегед. Однако, водитель, увидев, что полиция проверяет автомобили в селе Морахалом вблизи границы с Сербией, попытался избежать проверки. Он резко выкрутил руль, автомобиль влетел в дом и перевернулся.

В полиции сообщили, что водитель, который также получил телесные повреждения, задержан, против него будет открыто уголовное производство по факту торговли людьми и причинение смертельного массового ДТП.