В Венгрии число жертв коронавируса выросло до 6

В Венгрии количество умерших от коронавируса выросло до 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на About Hungary.

Сообщается, что сегодня жертвами коронавируса стали 2 женщины в возрасте 65 и 75 лет. Общее число умерших выросло до 6.

Кроме того, известно о 12 лицах, которым удалось вылечиться от коронавируса. Заражение коронавирусом диагностировали у 131 венгра.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса. От болезни скончался 67-летний житель Еще один заболевший коронавирусом житель находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, вчера РБК-Украина писало о первой смерти от коронавируса зафиксированной в Финляндии. Жертвой коронавируса стал пожилой человек из Хельсинки. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Финляндии превышает 520.

Добавим, на данный момент официально подтверждены 3 смерти украинцев от коронавируса за рубежом. Излечились от коронавируса за границей шесть украинских граждан в Японии, Италии и Польши.