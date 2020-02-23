В Венеции отменили карнавал из-за угрозы коронавируса

Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство dpa.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.

"Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше", - заявил он.

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы 2 случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на севере Италии превысило 100 человек. Только сегодня утром коронавирус обнаружили у 34 итальянцев. В Италии уже зафиксированы 2 смерти от коронавируса.

Кроме того, в связи с ростом количества больных коронавирусом итальянское правительство решило ограничить свободу передвижения в 11 муниципалитетах страны. Жителям этих регионов запретили покидать свои города.